TÜİK Açıkladı: Mart Enflasyonu Yükseldi

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,46 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık yüzde 1,88 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 38,10 seviyesinde belirlendi. Şubat ayında açıklanan yıllık enflasyon oranı yüzde 39,05 idi.

ÇEKİRDEK TÜFE’DE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Çekirdek enflasyon olarak değerlendirilen enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE mart ayında yüzde 1,46 oranında bir artış sergiledi. Yıllık bazda ise bu artış yüzde 34,42 olarak kaydedildi. Merkez Bankası yılsonu TÜFE tahminini yüzde 24 olarak belirledi.

EN BÜYÜK ETKİ GIDA GRUBUNDAN GELİYOR

Aylık enflasyona en büyük katkıyı gıda ve alkolsüz içecekler sağladı. Bu grupta yüzde 4,94 artış yaşanırken, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta ise yüzde 2,10 artış görüldü. Bu ana grupların aylık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 şeklinde oldu.

EĞİTİMDE EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ

Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 oranında artışlar tespit edildi. İlgili ana grupların yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 şeklinde gerçekleşti. Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış ise eğitim alanında, yüzde 80,42 ile ortaya çıktı. Genel olarak TÜFE’de yer alan 143 temel başlıktan 113’ünde artış, 25’inde azalış ve 5’inde ise değişim kaydedilmedi.