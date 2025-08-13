TÜİK Duyurdu: Nüfus 85 Milyon 824 Bine Ulaştı

NÜFUS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üçer aylık dönemler için hazırlanan döneme ait nüfus istatistiklerini duyurdu. 2024 yılının sonunda 85 milyon 664 bin 944 olarak tahmin edilen ülke nüfusu, bu yılın ilk altı ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi. Böylece, 1 Temmuz itibarıyla ülke nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

ERKEK VE KADIN NÜFUSUNUN PAYI

Açıklanan verilere göre, erkek nüfus oranı yüzde 50,01 seviyesinde, bu sayı 42 milyon 923 bin 584 kişiyi gösteriyor. Kadın nüfus oranı ise yüzde 49,99 olarak kaydedildi ve bu da 42 milyon 901 bin 270 kişiye denk geliyor.