TÜİK Duyurdu: Türkiye Nüfusu 85 Milyon

NÜFUS ARTIŞI VE DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç aylık dönemler için ilk kez sunduğu dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, 2024 sonu itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olarak öngörülen ülke nüfusu, bu yılın ilk altı ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi. Böylelikle, 1 Temmuz itibarıyla toplam nüfus 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

CİNSİYETE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI

Nüfusun cinsiyet dağılımı ise dikkat çekici bir şekilde kaydedildi. Erkek nüfus, toplam nüfusun yüzde 50,01’ini temsil ederek 42 milyon 923 bin 584 kişiye ulaştı. Kadın nüfus ise yüzde 49,99 oranında olup, 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye’nin nüfus yapısını ve demografik dengelerini gözler önüne seriyor.

