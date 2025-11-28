TÜİK Ekim 2025 İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2025 dönemi işgücü istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, 15 yaş ve üzeri bireyler arasındaki işsiz sayısı Ekim 2025’te, bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi seviyesine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık bir düşüşle yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,3 düzeyinde hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI ARTIYOR

Ekim 2025 itibarıyla istihdam edilen bireylerin sayısı, bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine ulaştı. İstihdam oranı 0,2 puan artış göstererek yüzde 49,2 seviyesine çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti. İşgücü bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 53,8 olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ARTMAKTADIR

15-24 yaş grubundaki genç nüfus için işsizlik oranı, önceki aya göre 0,6 puan artış göstererek yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik, erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak tahmin edildi. Ayrıca, referans dönemi içerisinde işbaşında olan istihdam edilenlerin, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süreleri Ekim 2025’te bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak ölçüldü.

GİZLİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 29,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Ekim 2025’te bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.