TÜİK Ekim 2025 İşsizlik Verilerini Açıkladı: Gençlerde Artış Gözlemlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim 2025’e ait işgücü istatistikleri açıklandı. Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsizlik sayısı, Ekim 2025 ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi düşerek 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalma ile yüzde 8,5 seviyesinde kaydedildi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAM ORANI ARTAN SAYILARLA GÜÇLENİYOR

2025 yılı Ekim ayında, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 seviyesinde oldu. Ayrıca, işgücü sayısı 2025 yılı Ekim ayında 157 bin kişi artış göstererek 35 milyon 804 bin kişiye yükseldi ve işgücüne katılma oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,5 düzeyindeydi.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

15-24 yaş grubunda yer alan genç nüfus arasında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, referans döneminde istihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ekim 2025’te bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak belirtildi.

Geniş TANIMLI İŞSİZLİK RAKAMINDA ARTIŞ

Zamana dayalı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 29,6 olarak belirlendi.