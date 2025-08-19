TÜİK İkinci Çeyrek İşsizlik Verilerini Açıkladı

İŞ GÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine dair iş gücü verilerini paylaştı. Veriler, gerçek işsizlik oranının yüzde 32’ye ulaştığını gösteriyor. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık bir artışla yüzde 8,6 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak belirlendi.

ATAL GÜCÜ ORANI ARTDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2025 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık bir artışla yüzde 32.0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜYOR

2025 yılı II. çeyreğinde istihdam edilen bireylerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık bir azalma ile yüzde 48,9 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak tespit edildi.