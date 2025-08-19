TÜİK İşsizlik Oranı Yüzde 32 Ulaştı

İŞGÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Gerçek işsizlik oranının yüzde 32’ye ulaşması dikkat çekti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı ise 0,3 puanlık bir artış ile yüzde 8,6 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık bir artış ile yüzde 32,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak öngörüldü.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstihdam edilen sayısı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki döneme göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık bir düşüş ile yüzde 48,9’a geriledi. Aynı dönemde bu oran erkekler için yüzde 66,1, kadınlar için ise yüzde 32,1 şeklinde belirlendi.