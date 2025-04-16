TÜİK Mart 2025’te konut artırdı

MART AYI KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart 2025 tarihli Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,1 artış göstererek 110 bin 795 olarak kaydediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR EN FAZLA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mart ayı boyunca en fazla konut satışı İstanbul’da (19 bin 820), ardından Ankara’da (10 bin 203) ve İzmir’de (7 bin 513) gerçekleşti. En düşük satış rakamları ise Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli (63) illerinde görüldü.

İLK ÇEYREKTE CİDDİ BİR CANLILIK VAR

Yılın ilk çeyreği itibarıyla Ocak-Mart döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 335 bin 786 adede ulaştı. İlk üç ayda konut piyasası dikkate değer bir hareketlenme gözlemleniyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Mart ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 artış göstererek 18 bin 225 olarak belirlendi. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların oranı yüzde 16,4 oldu. Ocak-Mart anlamında ipotekli satışlar geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 seviyesine ulaştı. Mart ayında bu satışların 4 bin 331’i ilk el, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143’ü ilk el satış olarak kaydedildi.

İLK EL SATIŞLARDAKİ DEĞİŞİM

Mart ayında ilk el konut satışları, geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307 olarak gerçekleşti. Ancak yılın ilk üç ayında bu satışlar yüzde 13,2 artarak 99 bin 876 seviyesine çıktı. İlk el satışların toplam içindeki oranı yüzde 30,1 olarak belirlendi.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İkinci el konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 adede ulaştı. Bu kategori, toplam satışların yüzde 69,9’unu oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ise yüzde 23,3 artış göstererek 235 bin 910 konuta ulaşıldı.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalarak 1.574 oldu. Toplam satışlar içerisinde yabancıların payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi. İlk üç aydaki satışlar ise yüzde 19,5 azalarak 4 bin 578 seviyesine düştü.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Yabancılara yapılan konut satışlarında en çok tercih edilen iller şunlar:

İstanbul: 635 konut

Antalya: 496 konut

Mersin: 141 konut

Bu iller, yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği bölgeler olmaya devam ediyor.