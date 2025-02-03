TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLENDİ

Son dakika olarak ocak ayı enflasyon oranları ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarla, ev sahipleri ve kiracılar için şubat ayı kira artış oranı netleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 42.12, aylık bazda ise yüzde 5.03 oranında artış gösterdi. Kira zammını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon oranı ise yüzde 56.35 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre en düşük artış oranı yüzde 23.14 ile ulaştırma grubunda görüldü. Öte yandan, eğitim alanında ise artış oranı yüzde 99.93 ile en yüksek seviyelere ulaştı.

SAĞLIKTAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Ana harcama gruplarına bakıldığında, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en fazla azalma gösteren grup yüzde eksi 5.17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunun aksine, sağlık sektörü bir önceki aya göre yüzde 23.57 oranında artış yaşayarak en yüksek artışa sahip grup olarak kaydedildi. Bu durum, sağlık hizmetleri alanındaki maliyetlerin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine yönelik bir beklenti anketi yapıldı. Bu ankete katılan 20 ekonomistin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4.29 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri ise yüzde 3.75 ile yüzde 5 arasında değişiklik gösterdi. Bu beklentilere göre, ocak ayındaki enflasyon oranının bir önceki ay yüzde 44.38 iken yüzde 41.11 seviyesine düşeceği öngörülüyor.