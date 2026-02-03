TÜİK Ocak Enflasyonunu Açıkladı: Mehmet Şimşek Açıklamalarda Bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait enflasyon oranlarını kamuoyuna duyurdu. Ocak ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ocak ayı enflasyon gelişiminde etkili olan faktörler hakkında bilgi verdi. “Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu” dedi.

YILLIK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Aylık enflasyon rakamları, beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken yıllık enflasyon ise yüzde 30,7 seviyesine geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş, 21 aydır kesintisiz bir şekilde sürerken, temel mal enflasyonu da yüzde 17,4 ile istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, yıllık kira enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre 44 puan azalmış durumda. Ocak ayına özgü koşulların, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

DEZENFLASYON POLİTİKALARINA DEVAM EDİLECEK

Arz yönlü önlemlerle desteklenen dezenflasyon stratejilerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Bu sayede enflasyonun ana trendinin gerilemesi ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalması bekleniyor.