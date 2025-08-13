TÜİK, Türkiye Nüfusu 85 Milyon 824 Bine Ulaştı

TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN NÜFUS VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üçer aylık dönemler için hazırlanmış olan dönemlik nüfus istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, 2024 yılı sonunda 85 milyon 664 bin 944 olarak beklenen ülke nüfusu, bu yılın ilk altı ayında 159 bin 910 kişi artarak, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854’e yükseldi.

NÜFUSUN CİNSİYET DAĞILIMI

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 ile 42 milyon 923 bin 584 kişi olarak belirlenirken, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,99 ile 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak kaydedildi. Bu veriler, ülkenin cinsiyet dengesini de gözler önüne seriyor.