Tüketici Mahkemesi, Hizmet Bedelini İade Etti

ARAÇ MUAYENESİ ÜCRETİ İÇİN HİZMET BEDELİ TALEBİ

Tunceli’de muayene yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek seferde gerçekleştirdi. Ancak, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL tutarında bir ödeme kuruluşu hizmet bedeli de kesildi. M.T., bu miktarın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu fakat talebi Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından reddedildi.

DAVA SÜRECİ VE SONUCU

Karar sonrasında M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararının iptali için dava açtı. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davayı inceleyen mahkeme, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL’nin iadesine hükmetti.

MAHKEME KARARI VE YASAL GEREKÇE

Mahkeme kararında, “5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine göre, üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından kaynaklanan komisyon veya benzeri bir ilave ödeme talep etmesi yasaktır. Bu sebeple, dosya incelendiğinde davanın kabulüne, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline ve tüketiciden alınan 127,62 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde ifadelere yer verildi.