Tüketicilerin Şikayetleri Artıyor, 178 Bin!

ŞİKAYET SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla tüketiciler tarafından yapılan şikayet sayısı toplamda 178 bin 108 olarak kaydedildi. Bu durum, bir önceki yıl olan 2023’le kıyaslandığında yüzde 22’lik bir düşüşü işaret ediyor. Şikayetlerin en büyük kısmı kredi kartlarıyla ilgili geldi. Toplam 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri hakkında BDDK’ya başvuruda bulundu.

KREDİ İŞLEMLERİNE YAPILAN BAŞVURULAR

Kredi kartlarından sonra, 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri en çok şikayet alan ikinci kategori oldu. Bireysel kredilere dair yapılan şikayet sayısı 26 bin 520 olarak belirlendi. Ancak dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde bir artış gözlendi. 2023 yılında 17 bin 780 olan dolandırıcılık şikayetleri, 2024 yılında 19 bin 398’e yükseldi.

DİĞER ŞİKAYET KATEGORİLERİ

Ticari kredilerle ilgili yapılan şikayetlerin sayısı 7 bin 808 olurken, icra işlemleriyle ilgili şikayetler 5 bin 787 olarak kaydedildi. Kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili ise toplamda 4 bin 601 şikayet alındı. Karşılaştırmalı olarak bakıldığında; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 olarak bilinirken, bu rakam 2023’te yüzde 8,5 artış göstererek 228 bin 334’e yükseldi.