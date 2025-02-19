Tüketiciyi Yanıltan Sağlık Beyanına Yeni Cezalar

SAĞLIK BEYANINA YÖNELİK CEZALARDA DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranları doğrultusunda, mevzuata aykırı olarak sağlık beyanıyla ürün tanıtımı ve satışı yapanlara yönelik yeni idari para cezaları düzenliyor. Önceki düzenlemede bu cezalar, 20 bin ile 300 bin lira arasında değişiyordu. Yeni düzenlemeyle, sosyal ağlar, internet siteleri, televizyon kanalları gibi platformlarda yanıltıcı sağlık beyanıyla ürün tanıtımı yapanlara uygulanacak ceza, 316 bin 724 liradan başlayacak. Uygulanacak cezanın üst limiti ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.

UYGULAMAYA GİRECEK YENİ CEZALAR

Mevzuata aykırı sağlık beyanıyla gerçekleştirilen ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2025 yılında geçerli olacak yeni ceza miktarları;

– Ürün tanıtım ve satışı yapılan yerlerde, broşürler, reklam panoları gibi yazılı ve görsel materyallerle yapılan tanıtımlar için 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira-791 bin 761 lira,

– İnternet siteleri, yerel veya ulusal basın yayın organları ve cep telefonları aracılığıyla yapılan tanıtımlar için 50-100 bin lira yerine 791 bin 761 lira-1 milyon 583 bin 462 lira,

– Yerel televizyon ve radyo kanallarıyla yapılan tanıtımlar için 100-150 bin lira yerine 1 milyon 583 bin 462 lira-2 milyon 375 bin 188 lira,

– Ulusal televizyon kanalları aracılığıyla yapılan tanıtımlar için 150-300 bin lira yerine 2 milyon 375 bin 188 lira-4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlenmiştir.

GEÇEN YIL KAPATMA İSTEMLERİ

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, mevzuata aykırı sağlık beyanı ile tanıtım ve satış yapanlara yönelik denetimlerine devam etti. Geçtiğimiz yıl, 4 bin 541 internet sitesinin kapatılması talep edildi ve 4 bin 565 internet sitesi de Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Toplamda 23 firmaya 2 milyon 450 bin lira idari para cezası verildi ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

SAĞLIK BEYANI NEDİR?

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik’e göre, bir ürünün ya da ürün bileşimindeki öğelerin insan sağlığı üzerinde etkisini belirten, ifade eden ya da ima eden beyanlara “sağlık beyanı” denir. Beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel tıbbi amaçlı gıdalar dışındaki tüm ürünler, bu denetim kapsamındadır. Tüketilmediği takdirde sağlığın olumsuz etkilenebileceğini öne süren, kilo kaybı veya artışına atıfta bulunan ya da sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili kişilerin tavsiyelerini içeren beyanlar yasaklanmıştır.