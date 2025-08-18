TÜKİD, Brandworks İle İş Birliği Yaptı

İŞ BİRLİĞİ İLE GÜÇLÜ STRATEJİLER

Türkiye’nin kırtasiye sektöründeki öncü kuruluşlarından Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), iletişim ajansı Brandworks İletişim Danışmanlığı ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde dernek, kurumsal iletişim stratejilerini güçlendirmek, marka değerini artırmak ve ulusal ile uluslararası platformlarda daha etkin bir görünürlük elde etmek istiyor. Brandworks, TÜKİD’in iletişim ve marka yönetimi süreçlerini üstleniyor ve hedef kitleye ulaşma, medya ilişkileri, dijital içerik üretimi ve etkinlik planlama alanlarında özel projeler geliştirecek.

SEKTÖRE ÖZEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ

2009 yılından bu yana 50’den fazla sektörde faaliyet gösteren Brandworks, portföyüne eklediği TÜKİD ile kırtasiye sektörüne özel iletişim stratejileri oluşturacak. Ajans, geleneksel ve dijital medya süreçlerinden sürdürülebilir itibar yönetimi ve kriz iletişimine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. TÜKİD’in ithalat, ihracat, üretim ve ticaret alanlarında çalışan üyeleri ile Türkiye ekonomisine katkı yaptığı vurgulanırken, bu iş birliği sayesinde derneğin sektörel liderliğini pekiştirmesi bekleniyor.