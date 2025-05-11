Tüm Ehliyetler İptal Edilecek!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EYLEM PLANINDA SON AŞAMAYA GELİYOR

İçişleri Bakanlığı’nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planı artık son aşamaya geldi. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığını artırmak hedefleniyor. Yapılan bilgilere göre, çok sayıda trafik kusuru nedeniyle sürücülere ‘ehliyet iptal’ cezası uygulanacağı belirtiliyor. Komisyon görüşmelerinin ise cuma günü başlaması planlanıyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE SERT ÖNLEMLER

Kanun teklifinde yer alan düzenlemelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Şu an için kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan 2 bin 167 liralık para cezası, yeni düzenleme ile ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükselecek. Bu değişiklikler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.