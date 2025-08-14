Tunç’tan Özel’e sert eleştiriler! CHP Yalan Merkezi’ne dönüşmüş

BAKAN TUNÇ’TAN DEĞERLENDİRMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güncel meseleler hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve CHP lideri Özgür Özel’in adalet sistemine yönelik eleştirileri hakkında düşüncelerini paylaştı.

CHP’NİN DURUMU VE YENİ ANAYASA

Adalet Bakanı Tunç, “CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım” dedi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılında daha ileri gitmek için yeni bir Anayasa ile yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Tunç, “Reform hamleleri terörsüz Türkiye’nin önünü açtı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ADALET SİSTEMİNE SALDIRILARA TEPKİ

Bakan Tunç, adalet sistemine yönelik saldırılara karşı duracaklarını belirtti. “Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturma açıldığını anımsattı. Özel’in yargıya yönelik iddialarının ise “manipülasyondan ibaret” olduğunu sözlerine ekledi.