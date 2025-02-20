Tunç’tan TÜSİAD’a Eleştiri: “Hukuk Güvenliği”

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Bakan Tunç, TÜSİAD yöneticilerinin Türkiye’deki hukuk güvenliğiyle ilgili yapmış olduğu eleştirilere yanıt verdi. Tunç, “Bu tür ifadeler Türkiye’nin hak etmediği bir durumdur. Hukuk güvenliği üzerinden yapılan yorumlar, yürüyen soruşturmalar üzerinde etki yaratma amacını taşıyor” diye belirtti. Bakan, TÜSİAD’ın geçmişte benzer tutumlar sergilediğini ifade ederek, “27 Nisan bildirisi, AK Parti’ye açılan kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde demokrasiyi savunmadılar. Bugün de benzer bir tutum içindeler” sözlerini kullandı.

EKONOMİK BAŞARILAR

Tunç, TÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik başarılarına daha fazla odaklanması gerektiğinin altını çizdi. “Türkiye’nin ihracatı 36 milyar dolardan 260 milyar dolara ulaştı. 80 yılda yalnızca 15 milyar dolar yabancı yatırım alınmışken, son 22 yılda bu rakam 273 milyar dolara çıktı. Bunlar TÜSİAD’ın konuşması gereken konular” ifadeleriyle süreci değerlendirerek dikkat çekti.

DEPREM SONRASI ÇABALAR

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin yeniden ayağa kalkma çabalarına da vurgu yaparak, Tunç, TÜSİAD’ın eleştirilerine tepki gösterdi. “Hangi güçlü ülke bu büyüklükte bir felaketin altından kalkabilir? Türkiye, büyük bir dayanışma ve çabayla yaralarını sarıyor. Ülkesine destek olmak yerine, yanlış algılar yaratmak kimseye fayda sağlamaz” dedi. Ayrıca Bakan Tunç, TÜSİAD yöneticilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili tartışmalara dair de açıklama yaptı. “Gözaltı kararı yok. Sadece davet edilerek ifadeleri alındı. Bu tür görüntülerin ülkemize zarar vermemesi için daha dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.