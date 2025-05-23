Tunceli’deki Uçurumdan Düşen Kişi Öldü

OLAY GÜNÜ

Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyündeki Örtülü mezrasının Rabat Vadisi’nde doğa gezisi yapan 62 yaşındaki Ali T., 30 metrelik bir uçurumdan düştü. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ekipler, olay yerinde kurtarma faaliyetlerine başladı ve Ali T.’nin cansız bedenine ulaştı. Sedye yardımıyla alandan çıkarılan Ali T.’nin cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı.