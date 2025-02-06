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Tunceli Sarımsağı Koruma Projesi Başladı

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TUNCELİ SARIMSAĞI PROJE HAZIRLANDI

Bilimsel ismi ‘Allium Tuncelianum’ olan Tunceli Sarımsağının korunmasına yönelik hazırlanan proje, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu endemik türü koruma adına kabul edildi. Proje, yaklaşık 5 milyon TL’lik bir bütçeye sahip ve 20 üretici ile toplamda 50 dekarlık alanda sarımsak üretimi yapılacak. Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tunceli’ye ait olan bu özellikli sarımsağın yaygınlaşması için Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na ‘Coğrafi İşaretli Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor’ isimli projeyi sundu.

Kabul edilen proje çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesi uyarınca 2025 yılı için toplanma cezası 557 bin 212 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Sarımsak üretimi için Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tesislerinde üretilen tohumlar, bu süreçte üreticilere dağıtılacak. Projeye başvuru süreci 7 Şubat’ta sona erecek ve belirlenen üreticilerden yüzde 30’luk eş finansman şartını sağlamaları istenecek.

Proje kapsamında belirlenen üreticilerin arazileri telle çevrilecek ve sulama tesisatı kurulacak. Tohum ekimi, Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilecek. Tunceli Sarımsağı, tek dişli ve normal sarımsağa göre daha az kokulu özelliği ile birlikte, kentte 1500 ile 2000 metre yüksekliğindeki çakılların arasında yetişiyor. Bu özel türün korunması, hem ekosistem dengesine katkı sağlayacak hem de yerel ekonomik gelişimi destekleyecek.

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