Tuncer Bakırhan’dan Çoban Sözlerine Tepki!

PROGRAMDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bakırhan, katıldığı programda güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk ve Kürtlerin uzun yıllardır aynı coğrafyada yaşadığını belirten Bakırhan, partilerinin müzakere partisi olduğunu ve tüm hassasiyetleri dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti. Terör örgütü PKK’nın feshedilmesinin ardından isim değiştirip faaliyetlerine devam edeceği iddialarına yanıt veren Bakırhan, Kürtlerin bu kaygıları artıracak bir uygulaması olmadığını vurguladı.

KENDİSİNİ DÜZGÜN İFADE EDEMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik korucularına yönelik yaptığı açıklamanın ardından kendisini yeterince net ifade edemediğini kabul eden Bakırhan, açıklamasında bir kasıt bulunmadığını dile getirdi. Kendisinin de hayvancılıkla uğraşan bir aileden geldiğini ve tüm geçimlerini bu faaliyetle sağladıklarını aktardı. “Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur” diyen Bakırhan, Kürt meselesinin çözüme kavuşmaması nedeniyle koruculuğun ortaya çıktığını belirtti. Bu meselenin çözüme kavuşması durumunda güvenlik korucularının da bir yol bulması gerektiğini ifade etti. Eğer yanlış anlaşıldıysa bunun bir kasıt taşımadığını, asla kendilerinin yaptıkları bir işi küçümsemenin veya başka bir sebep ile böyle bir şeyi söylemenin söz konusu olmadığını açıkladı.