Tuncer Bakırhan, Özerklik İstemediklerini Açıkladı

DEM PARTİSİ YENİ BİR DÖNEME GİRDİĞİNİ BELİRTİYOR

Türkiye’de Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’de Kübra Par’ın yönetiminde gerçekleşen bir söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, özerklik talepleri hakkında net bir duruş sergileyerek, partilerinin yerel demokrasi üzerinde durduğunu ifade etti.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASIYLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bakırhan, PKK’nın 47 yıllık silahlı mücadelesini sonlandırmasının ardından Türkiye’de bir değişim yaşandığını dile getirdi. “Dönem değişti, artık çatışmaların ve savaşların değil, demokratikleşmenin zamanı” diyen Bakırhan, Türkiye’nin en önemli güvenliğinin toplumsal barıştan geçtiğini vurguladı.

VATANDAŞLIK TANIMINDA DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

Bakırhan, Türkiye’de yaşayan herkesin Türk kimliğiyle tanımlanmasının birçok soruna yol açtığını dile getirdi. “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu coğrafya hepimizindir ve yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur” ifadelerini kullandı.

LOZAN TARTIŞMALARI VE ÖZERKLIK İDDİALARI

Bakırhan, Lozan ile belirlenen sınırların kabul edilişini ve ortak vatan çağrısının bu sınırları kapsadığını vurgulayarak, “Lozan’ın neresini tartışıyoruz, Türkiye’nin neresini bölüyoruz?” şeklinde soru yöneltti. Özerklik talepleriyle ilgili ise, “Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil, yerel demokrasi olsun diyoruz” dedi.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNE DEĞERLENDİRMELER

Bakırhan, silah bırakma sürecinin uzatılmasının provokasyonlara ve sabotajlara yol açabileceğini ifade ederek, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti.