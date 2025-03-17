Tüpraş, Brezilya’dan İlk Itapu Petrolünü Alıyor

Tüprş, Brezilya’dan Ham Petrol Alımına Başlıyor

Tüpraş, gelecek ayın başlarında Brezilya’nın Itapu ham petrolünü alma hazırlığı içerisinde. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa ve gemi takip verilerine dayanan habere göre, bu önemli adım, Türkiye’nin petrol taleplerinin karşılanması adına atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlk Yükleme ve Planlanan Tarihler

Kpler ve LSEG’den sağlanan izleme verilerine göre, yaklaşık 1 milyon varil Itapu ham petrolü, 12 Mart tarihinde Suezmax tankeri Joao Candido’ya yüklendi. Bu petrolün, Tüpraş’ın günde 225.800 varil kapasiteli petrol rafinerisinin bulunduğu İzmit limanına 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor.

Rus Ham Petrolü Alımı Durduruldu

Geçtiğimiz ay Tüpraş, ABD’nin 10 Ocak tarihinde Rusya’nın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından, Rus ham petrolü alımını durdurma kararı aldığını bildirmişti. Bu durum, Türkiye’nin enerji politikaları ve tedarik kaynakları üzerindeki etkilerin gözlemlenmesini sağlıyor.