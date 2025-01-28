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Tüpraş’tan Sermaye Artırımı Başvurusu Yapıldı!

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ŞİRKETİN SERMAYE ARTIŞI HAKKINDA BİLDİRİM

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu düzenlemenin geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması için gerekli esas sözleşme değişiklik tasarısı hazırlanmış. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş almak amacıyla başvuru yapılmış.

GENEL KURUL ONAYI BEKLENİYOR

Yapılması planlanan esas sözleşme değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın onaylarını takiben gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması hedefleniyor.

Kaynak: KAP

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