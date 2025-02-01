Turizm Belgesi Olmayan Tesisler Kapatılacak

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN YAZILI BİLDİRİMLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm işletme belgesi bulunmayan oteller için son 1.5 yıl içinde valilik ve belediyelere toplamda 7 resmi yazı gönderdi. Bakanlık, turizm işletmesi belgesi alması gereken tesisler hakkında detaylı bir bilgilendirme notu yayımladı. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5’inci maddesine göre, yetkili idareler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen süre içerisinde bu belgeyi almayan konaklama tesisleri, faaliyetlerine devam edemiyor.

İŞYERİ RUHSATINI ALMAK ŞART

Hürriyet’te çıkan habere göre, bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekiyor. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu gibi farklı kriterlerin kontrol edilmesinin ardından belediyeler veya İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.

YETKİLİ KURUMLARA YAZILAR GÖNDERİLDİ

Bu zorunluluğa rağmen turizm işletme belgesi almayan tesislere karşı titizlik gösterilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21.07.2023, 31.05.2024 ve 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelerine bildirilerde bulundu. Ayrıca, 27.06.2024 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdaresi) ve 22.11.2024 tarihinde yine 81 il valiliğine ve belediyelere ek bildirim yapıldı. 2025’in ocak ayının 27 ve 29’unda da benzer iki yazı ile aynı hususlar tekrar hatırlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının temmuzundan bu yana 7 ayrı yazıyla “turizm işletme belgesi bulunmayan tesislerin kapatılmasına dair” uyarılarda bulundu.