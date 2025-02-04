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Türk Askerinin Görev Süresi Uzatıldı

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GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi’ndeki görevini 1 yıl daha uzatan tezkereyi ele almak üzere bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde sürdürdüğü görevlerin önemi vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Bölgedeki Türkiye bağlantılı gemilerin güvenliğinin sağlanması, silahlı soyguncular ve deniz terörizmiyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için Türkiye’nin stratejik rolüne dikkat çekildi. Bu durum, bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak açısından büyük bir önem taşıyor.

TEZKERE TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamada, siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı tezkere metni kabul edildi. Böylece Türk askeri, Somali’deki görevine 1 yıl daha devam ediyor.

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