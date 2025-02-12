Türk Bilim İnsanları Antarktika’da Mikroplastik Buldular

EMİNE ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy’un, Beyaz Kıta’da buzul ve kumlardan alınan örneklerde mikroplastik tespit ettiklerine dair açıklamalarının paylaşıldığı bir video yayınladı. Bu paylaşımında, “dünyanın en saf, en dokunulmamış kıtası olan Antarktika’nın artık sadece buzullarıyla değil, insanlığın ona bıraktığı izlerle konuşuluyor olmasının çok üzücü” olduğunu vurguladı.

MİKROPLASTİKLERİ KÜRESEL BİR SORUN OLARAK GÖRÜYOR

Emine Erdoğan, “Gözle görünmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı. 2017 yılında başlattıkları Sıfır Atık hareketinin yalnızca bir proje değil, “atıksız bir geleceğin anahtarı” olduğunun altını çizdi. Çocuklara çöp yığınları miras bırakmamak için mücadelelerine, başta Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu olmak üzere, devam ettiklerini belirtti.

BİLİMSEL VERİLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK

Erdoğan, “Temel gayemiz, plastik kirliliğiyle mücadelede bilimsel verileri eyleme dönüştürmek ve atıksız yaşamı bir tercih olmaktan çıkarmak.” dedi. Beyaz Kıta’dan yükselen çığlığın tüm vicdanlarda karşılık bulmasını temenni eden Emine Erdoğan, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin değerli bilim insanlarını da “yürekten kutladığını” değerlendirdi.