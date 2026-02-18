Türk Dizilerine Yeni Destek Modeli Açıklandı: 100 Bin Dolar Desteği

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’DAN TÜRK DİZİLERİNE YENİ DESTEK MODELİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türk dizilerinin elde ettiği başarılara dikkat çekerek, Türkiye’nin dünya genelinde en çok dizi ihraç eden ülkelerden biri konumuna geldiğini ifade etti. Bakan Ersoy, Türk dizilerini tanıtmanın yanında bir turizm stratejisi olarak merkezde tuttuğu yeni vizyonlarını ve bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladıkları adımları kamuoyuyla paylaştı. Dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın izleyiciye ulaştığını belirten Ersoy, Türkiye’nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisi arasında yer aldığını dile getirdi.

KÜLTÜREL ETKİLER VE DİZİ İHRACATI

Sektörün ihracat gelirinin 1 milyar doları aştığını vurgulayan Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığını belirtti. “Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir,” dedi. Hızla büyüyen ve ihracat rekorları kıran bu sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, bu alanda atılacak adımların kültür ve turizm açısından Türkiye’ye önemli faydalar sağlayacağına dikkat çekti.

YENİ DESTEK MODELİ VE KAPSAM

Bakan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için, Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı. Yurt dışına ihraç edilen dizilerin bölgeleri için belirlenen destek kriterlerine ilişkin bilgi veren Ersoy, desteklerin yurt içindeki yayın süresine göre hesaplanacağını belirtti. Ayrıca, çekim mekanlarına ilişkin bürokratik süreçlerin hızlandırılması ile sektöre ilişkin desteklerin genişletileceği müjdesini verdi.

TGA’NIN YENİ TANITIM MODELLERİ

Toplantıda, TGA’nın üstlendiği yeni modele dair bilgiler veren Ersoy, dizi içeriklerine ürün yerleştirme yöntemiyle Türkiye’nin tarihi, doğal ve gastronomik değerlerinin entegre edilmesinin hedeflendiğini aktardı. Bu çerçevede, 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içerikleri satın alınması planlanıyor. Ersoy, desteklerde Türkiye’nin destinasyon çeşitliliği ve deneyim zenginliğinin uluslararası ölçekte tanıtımını sağlamanın da önemli kriterler arasında olduğunu vurguladı.

TURİZM ELÇİLERİ YETİŞTİRME HEDEFİ

Desteklerin dizi çekimlerinin öne çıkan turizm destinasyonlarında yapılmasını teşvik edeceğini belirten Ersoy, dünyaca ünlü oyuncuları turizm elçilerine dönüştürmek için çeşitli adımlar atılacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin turizm zenginliğini deneyim odaklı bir iletişim diliyle uluslararası alanda anlatmayı hedeflediklerini kaydetti. “Sözün özü, kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını önemsiyoruz,” diyen Ersoy, bu hedefine ulaşmak için gereken adımları atacaklarını belirtti.

SİNEMA DESTEK MODELİ DE DEVREDE

Ersoy, benzer bir destek modelinin sinema filmleri için de başlatıldığını açıkladı. Ülkeyi yurt dışında tanıtan uluslararası A grubu film festivallerinde temsil edilen yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini duyurdu. Ayrıca, Bakanlığın kültürel diplomasi alanında yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Ersoy, sinema ve dizi sektörünün sağladığı olumlu etkilere dikkat çekti. Toplantı sonunda, dizi ve sinema sektöründe emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yeni uygulamanın Türk kültürü ve turizmi için hayırlı olmasını umduğunu ifade etti.