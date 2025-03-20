Türk Futbolu Şampiyonlar Ligi’nde Başarısız

TÜRK FUTBOLU ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN HİÇ GALİBİYET ALAMADI

Türk futbolunun önde gelen dört kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kayda değer başarısızlık yaşadı. Kulüpler toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcarken, yalnızca bir galibiyet almayı başardılar. Bu süreçte toplam 376 futbolcu transfer edildi ve 26 teknik direktör değişikliği yapıldı. Dört büyük kulüp, Avrupa’da adeta sıradan bir performans sergileyerek dikkatlerden kaçtı.

EN FAZLA TRANSFERİ TRABZONSPOR YAPTI

Son altı sezonda 376 oyuncu transfer edildi. Kulüplerin transfer istatistikleri şöyle sıralandı:

🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu

🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu

🔹 Galatasaray: 92 oyuncu

🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu

Bu dönemde teknik direktör değişiklikleri de gözlemlendi. Dört büyük kulüp, 23 farklı teknik adamla toplam 26 kez değişime gitti. En fazla değişim Beşiktaş ve Trabzonspor’un (her biri 8 kez), ardından Fenerbahçe’nin (7 kez) ve Galatasaray’ın (3 kez) oldu.

Son altı sezonda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi de Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi:

🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 yendi.

🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Dört büyük kulüp arasında, Galatasaray dışındaki takımlar grup aşamalarında hiç galibiyet alamadı.

EN ÇOK HARCAMAYI GALATASARAY YAPTI

Kulüplerin futbolcu ve antrenör hak edişleri için yaptığı harcamalar ise şu şekilde:

💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro

💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro

💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro

💰 Trabzonspor: 389 milyon euro

Bütün bu harcamalara rağmen, ekipler toplamda 18 maçta sadece 1 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ELEME TURLARINDA HÜSRAN

Türk takımları, 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi:

🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25

🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25

🚫 Beşiktaş: 2020-21

🚫 Trabzonspor: 2022-23

Türk ekiplerini eleyen takımlar arasında Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK bulunuyor. Yüksek transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

TÜRK FUTBOLU AVRUPA’DA KAN KAYBEDİYOR

Son altı sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarısız sonuçlar alan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’daki rekabet gücünü kaybediyor. Dört büyük kulüp, yeni sezonlarda istikrarlı bir futbol politikası izlemezse Avrupa’daki yerini daha da kaybedebilir.