Türk Futbolunun Şampiyonlar Ligi Hüsranı

TÜRK FUTBOLUNUN AVRUPA’DAKİ BAŞARISIZLIĞI

Türk futbolu, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere dört büyük kulüp, 2019-2020 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarısızlık yaşadı. Bu süreçte toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcama yapılırken, yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Süreç içinde 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değiştiren bu kulüpler, Avrupa arenasında silik bir görüntü sergiledi.

TRANSFER VERİLERİNE GÖRE EN FAZLA HARCAMAYI TRABZONSPOR YAPTI

Son altı sezonda toplamda 376 oyuncu transfer edildi. İşte kulüplerin transfer sıralaması: 🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu

🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu

🔹 Galatasaray: 92 oyuncu

🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu

Bu süreçte yapılan antrenör değişiklikleri de dikkat çekiyor. Dört büyük kulüp, 23 farklı teknik direktör ile toplamda 26 kez antrenör değiştirdi. En fazla değişikliği Beşiktaş ve Trabzonspor gerçekleştirdi (her biri 8 değişiklik). Fenerbahçe 7 kez, Galatasaray ise 3 kez teknik direktörü değiştirdi.

Son altı sezonda Türk ekipleri Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet almayı başardı. Bu galibiyetlerin ikisi, Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi: 🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 mağlup etti.

🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Galatasaray dışındaki Türk takımları ise Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç galibiyet elde edemedi.

BÜYÜK HARCMALARLA GELEN BAŞARISIZLIKLAR

Kulüplerin futbolcu transferleri ve antrenör hak edişleri için yaptıkları harcamalar şu şekilde: 💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro

💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro

💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro

💰 Trabzonspor: 389 milyon euro

Buna rağmen takımlar altı yıllık süreçte toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TURUNDA HÜSRAN

Türk ekipleri, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 kez elendi: 🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25

🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25

🚫 Beşiktaş: 2020-21

🚫 Trabzonspor: 2022-23

Bu eleme turlarında Türk takımlarını eleyen ekipler arasında Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK gibi takımlar yer aldı. Fahiş transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2 sezon, Beşiktaş ve Galatasaray ise 1 sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

TÜRK FUTBOLU AVRUPA’DA REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR

Son altı sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarısızlık yaşayan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’da rekabet gücünü kaybediyor. 🔴 Dört büyük kulüp, yeni sezonlarda istikrarlı bir futbol politikası izlemezse Avrupa’daki yerini daha da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.