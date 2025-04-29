Türk Gemileri Limanda Bekliyor

ABD’NE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD’nin Yemen üzerindeki saldırıları devam ediyor. 17 ve 24 Nisan tarihlerinde yaşanan yeni gelişmeler, Türkiye’yi de doğrudan etkiliyor. Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybederken, Ras İsa Limanı’nda 2 Türk gemisi de bulunuyor. Gemilerdeki 17 Türk vatandaşı mürettebatın bekleyişi hala sürüyor.

DURUM GÜNCELLEMESİ

Gemilerin ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tv100 ekranlarında önemli bilgiler aktardı. Türk vatandaşlarının sağlık durumunun ve gemilerin bakımının iyi olduğu vurgulandı. Gemilerden birinde 4, diğerinde ise 13 Türk mürettebatı bulunuyor. Bakanlık ve Türkiye’nin büyükelçiliği, konunun takibini yakından sürdürüyor.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynaklar, “Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunulduğuna” dikkat çekerek, mürettebatın ve gemilerin güvenliği için azami hassasiyet gösterilmesi beklentisinin ifade edildiğini belirtti. Türk gemilerinin, Yemen’in en önemli ticaret limanında yüklerini tahliye etmek amacıyla bekleyişleri sürüyor. Ayrıca, limanda 2 Türk gemisine ek olarak 12 farklı ülkeye ait gemiler de bulunuyor. Gemilerin limandan ayrılması için girişimlerin devam ettiği bildirildi.