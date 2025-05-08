Türk General, Kritik Göreve Atandı

BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü bir şekilde korumaya devam ettiğini, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TSK’nın terör örgütünün ortadan kaldırılması için büyük bir çaba gösterdiğini ve bekaya yönelik tehditlerle mücadelede kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

TERÖRİST TESLİMLERİ VE OPERASYONLAR

Devam eden operasyonlar, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son hafta içinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini aktardı. Aktürk, “Bu vesileyle, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’e bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.” diyerek, şehitlere olan saygısını ifade etti.

SINIR GÜVENLİĞİ VE YAKALAMA SAYILARI

Hudutlarda yapılan operasyonlarda 175 şahsın yakalandığını, bunlardan 4’ünün terör örgütü mensubu olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak itibarıyla sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan 1841 kişinin yakalandığını, 29 bin 657 kişinin de engellendiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında, 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında Tel Rıfat bölgesinde 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini vurguladı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, TSK’nın tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra, personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine de devam ettiğini belirtti. Eğitim tatbikatları hakkında bilgi vererek, “Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında, Deniz Kuvvetlerimiz ile Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı ve 85 hava aracının yer aldığını” söyledi. Tatbikata ayrıca çeşitli bakanlıklar ve Türk Kızılayı’nın da katılacağını aktararak, “Fiili silah eğitimleri ve ATMACA ile SM-1 güdümlü mermi atışlarının 10 Mayıs’ta yapılacağı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin 15 Mayıs’ta Antalya’da gerçekleştirileceğini” belirtti.

Eğitim ve tatbikatların yanı sıra, TSK’nın uluslararası misyonlarda da aktif olduğunu vurgulayan Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla üstleneceğini ifade etti. Aktürk, “NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu sorumluluğu tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirecektir.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin, NATO’nun kritik görevlerinden ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ olarak direktör seviyesinde temsil edileceğini ve bu durumun NATO’daki Türkiye’nin etkin rolünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

İSRAİL-PALESTİN İLİŞKİLERİ

İsrail’in saldırılarına dikkat çeken Aktürk, “İnsani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve Filistin halkını yerlerinden etmeye çalışan İsrail’e karşı uluslararası toplumun etkili adımlar atması ve Gazze’de ateşkes ilan edilmesi elzemdir.” dedi. Lübnan’daki ateşkes ihlallerine de vurgu yaparak, İsrail’in bölgesel istikrara zarar veren eylemlerini durdurması gerektiğini ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ VE YERLİ ÜRETİM

Yerli, milli ve modern savunma sanayinin TSK’ya yaptığı katkılar hakkında bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda ‘Dragoneye-2 Termal Kamera’ ve ‘Sırt Tipi Karıştırma Sistemi’nin envantere alındığını belirterek, bu tür faaliyetlerin TSK’nın kabiliyetlerini artırmaya yönelik olduğunu sözlerine ekledi.