Türk Hava Sahasında Transit Uçuş Rekoru

YENİ REKOR DUYURUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk hava sahasında bir rekora imza atıldığını bildirdi. 10 Ağustos 2025 tarihinde, Türk hava sahası 1,873 transit uçuş ile tarihi bir gün yaşadı.

HAVA SAHASINDA YENİ BAŞARILAR

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Türk hava sahasında üst üste rekorlar. 2025’te gökyüzümüz rekorlarla dolu. 10 Ağustos 2025’te hava sahamızı kullanan bin 873 transit uçuş ile tüm zamanların rekoru kırıldı” denildi. Ayrıca, 9 Ağustos 2025 tarihinde toplam 6,330 uçuş trafiği ile en yüksek günlük trafikte de bir başarı elde edildiği aktarıldı. Rekor gününde her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleşmesi, bu başarıyı daha da anlamlı kıldı.

HEDEF GÖKYÜZÜNDE ZİRVE

Bakanlık, bu yıl içinde 7 kez transit uçuş, 5 kez ise toplam trafik rekorunu yenileyerek Türkiye’nin gökyüzündeki konumunu güçlendirdiği bilgisini paylaştı. Açıklamada, “Gökyüzünde istikrarın ve başarının adı; Türkiye” ifadesi dikkat çekti.