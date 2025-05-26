Türk Hava Yolları’ndan Uçuş Kampanyası

ÖZEL KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Dünya genelinde birçok noktaya aktarmasız uçuşlar gerçekleştiren THY, Afrika Günü’ne yönelik bir uçuş kampanyası duyurdu.

YÜZDE 80’E VARAN İNDİRİM

Şirket, 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak Afrika uçuşları için fiyatlarda yüzde 80’e varan indirim sunuyor. Bu kampanya kapsamındaki bazı bilet fiyatları ise şöyle: İstanbul’dan Darüsselam 399 USD, Mauritius 515 USD, Cape Town 474 USD, Kahire 100 USD, Lagos 630 USD ve Nairobi 284 USD olarak belirlenmiş durumda.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya dahilindeki indirimli uçuş noktaları ve kontenjanlarla ilgili detaylara Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün.