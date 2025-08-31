“TÜRK HAVA YOLLARI Zirvede Kaldı”

LISTEDEKİ MARKALARDAN BİRİ BİRİNCİ OLDU

2007 yılından bu yana her yıl yayımlanan marka değeri listesi, bu sene sermaye piyasasındaki genişleme ile 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırmaya göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha zirvede yer alıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GENİŞ KATILIM

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu belirtiliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle öne çıkan bankalar arasında bulunuyor.

DİĞER SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKAN MARKALAR

Dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik ve Vestel’in marka değerleri artarak ilk beşte yer aldığı görüldü. Otomotiv ve teknoloji alanında ise Ford Otosan ve yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekiyor. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, konumunu koruyor.

EN DEĞERLİ 5 MARKA

Brand Finance’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralanıyor: 5. Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4. Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3. İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2. Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar, 1. Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.