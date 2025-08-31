Türk Hava Yolları Zirvede Kalmayı Başardı

LISTE GENCELLENİYOR

2007 yılından bu yana düzenli olarak açıklanan marka değeri listesi, bu yıl sermaye piyasasındaki genişleme ile birlikte 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırmanın bulgularına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha birinci sırada yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YERİ

Yapılan raporda bankacılık sektörünün, listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu belirtildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleri ile öne çıkan bankalar arasında yer aldı.

KILIT SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe Arçelik ve Vestel, marka değerlerini artırarak ilk beşte kendine yer buldu. Otomotiv ve teknoloji alanında ise Ford Otosan ve yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekti. Gıda ve perakende sektörlerinde Ülker ve BİM ise konumlarını korudu.

İLK 5 MARKA BELİRLENDİ

Brand Finance’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli beş markası şu şekilde sıralandı: 5. Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4. Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3. İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2. Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar, 1. Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.