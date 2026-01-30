TÜRK-İŞ: Ocak 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı

turk-is-ocak-2026-aclik-ve-yoksulluk-sinirlari-aciklandi

TÜRK-İŞ, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını duyurdu. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması 31 bin 223,88 liraya ulaştı. Gıda harcamasına ek olarak, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların dikkate alındığı yoksulluk sınırı ise 101 bin 706,40 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 40 bin 540 lirayı geçti.

GIDA HARCAMASINDA ARTIŞ

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,58 oranında kaydedildi. Son on iki aylık artış oranı yüzde 41,08 olarak belirlenirken, yıllık ortalama artış yüzde 39,79 civarında oldu. Özellikle et, tavuk ve sebze fiyatlarındaki yükselişler Ocak ayında temel gıda gruplarında dikkat çekti. Et ve tavuk fiyatlarındaki artış devam ederken, balık fiyatları da ürün çeşitliliğine rağmen yükselişe geçti. Meyve fiyatlarında sınırlı bir düşüş yaşansa da, sebze fiyatlarındaki artış genel ortalamayı yukarı çekti. Özellikle patates ve yeşil yapraklı sebzelerdeki zamlar öne çıkıyor. Un ve makarna fiyatları artış gösterirken, bulgurda sınırlı bir düşüş yaşandı. Yağ grubunda kayda değer bir değişiklik gözlemlenmezken, baharat ve çay fiyatlarında artış meydana geldi.

İNSAN ONURUNA YARAŞAN YAŞAM İÇİN YETERSİZ

TÜRK-İŞ’in açıklamasında, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşamı sağlamaktan giderek uzaklaştığı vurgulandı. Artan gıda ve temel ihtiyaç harcamalarının çalışanların alım gücünü önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki farkın büyümesinin geçim sıkıntısının boyutlarını açıkça gösterdiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.