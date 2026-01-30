TÜRK-İŞ: Ocak 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı

TÜRK-İŞ, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını duyurdu. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması 31 bin 223,88 liraya ulaştı. Gıda harcamasına ek olarak, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların dikkate alındığı yoksulluk sınırı ise 101 bin 706,40 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 40 bin 540 lirayı geçti.

GIDA HARCAMASINDA ARTIŞ

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,58 oranında kaydedildi. Son on iki aylık artış oranı yüzde 41,08 olarak belirlenirken, yıllık ortalama artış yüzde 39,79 civarında oldu. Özellikle et, tavuk ve sebze fiyatlarındaki yükselişler Ocak ayında temel gıda gruplarında dikkat çekti. Et ve tavuk fiyatlarındaki artış devam ederken, balık fiyatları da ürün çeşitliliğine rağmen yükselişe geçti. Meyve fiyatlarında sınırlı bir düşüş yaşansa da, sebze fiyatlarındaki artış genel ortalamayı yukarı çekti. Özellikle patates ve yeşil yapraklı sebzelerdeki zamlar öne çıkıyor. Un ve makarna fiyatları artış gösterirken, bulgurda sınırlı bir düşüş yaşandı. Yağ grubunda kayda değer bir değişiklik gözlemlenmezken, baharat ve çay fiyatlarında artış meydana geldi.

İNSAN ONURUNA YARAŞAN YAŞAM İÇİN YETERSİZ

TÜRK-İŞ’in açıklamasında, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşamı sağlamaktan giderek uzaklaştığı vurgulandı. Artan gıda ve temel ihtiyaç harcamalarının çalışanların alım gücünü önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki farkın büyümesinin geçim sıkıntısının boyutlarını açıkça gösterdiği ifade edildi.