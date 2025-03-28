Türk-İş: Yaşama Maliyeti ve Artış Oranları

BEKAR ÇALIŞANLARIN YAŞAMA MALİYETİ ARTIYOR

Raporda, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 30.617 TL’ye yükseldiği belirtiliyor. Gıda harcamalarıyla ilgili yapılan değerlendirmede ise bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında bir artış olduğu ifade ediliyor.

GIDA HARCMALARI ÜZERİNDEKİ YILLIK ARTIŞ

2025 yılının ilk üç ayında gıda harcamalarındaki artış oranı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. Ayrıca, son 12 aylık periyotta değişim yüzde 40,62’ye ulaşırken, yıllık ortalama artış yüzde 54,87 olarak kaydedildi. Türk-İş’in sağladığı veriler, artan yaşam maliyetlerinin ve temel ihtiyaçlara yönelik fiyat artışlarının toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.