Türk Kızılay 157. yılını kutluyor

TÜRK KIZILAY’IN TARİHİ VE GÖNÜLLÜLERİN ÖNEMİ

Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde başladığı insana odaklı faaliyetleriyle, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda ihtiyacı olanların yanında duruyor. Tarih boyunca Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesi haline gelen Kızılay, toplumun gönülden desteği ile güçlenmeye devam ediyor. Yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle, Türkiye’nin en büyük gönüllü hareketlerinden biri olan Türk Kızılay’ın tüm üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım için durmaksızın çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğunu vurgulayarak şunları ifade ediyor: “Kızılay bundan tam 157 yıl önce 11 Haziran 1868’de bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakârlıklarıyla büyüyor. Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Gönüllülerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu iyilik hareketi her geçen gün daha da büyümektedir. Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlardan devraldığımız iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

KIZILAY AŞEVLERİNİN YAYGINLAŞMASI

Türk Kızılay, kuruluşunun 157. yılında her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini, öncelikli projeleri arasında görmekte ve 81 ilde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kızılay aşevleri, ekonomik destek sağlamanın ötesinde, yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli bireyler için sıcak yemek hizmeti sunuyor. Bu hizmet süresince, ihtiyaç sahiplerinin hâlini hatırını sorarak, onların yalnız hissetmemelerinin sağlanması amaçlanıyor. Bu proje ile toplumun dezavantajlı kesimlerine sürdürülebilir destek sağlanması ve sosyal dayanışma ile yardımlaşma kültürünün güçlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, aşevleri afet ve acil durumlarda afetzede ve yardım personelinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol üstlenecek. Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre, afetlerde beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Türk Kızılay, bu projenin genişletilmesiyle afet müdahale kapasitesini artırmayı ve kriz anlarında daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

KIZILAY BUTİK PROJELERİNİN FAYDALARI

Kızılay’ın bir diğer dikkate değer projesi olan Kızılay Butik mağazaları, ülke genelinde yaygınlaştırılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu mağazalarda bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemeleri, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sunuluyor. Uygulama, hem bağışçıların desteklerini artırıyor hem de yardım alan kişilerin ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamayı sağlıyor. Türkiye genelinde 200’den fazla olan Kızılay Butik mağazaları sayesinde ihtiyaç sahipleri kendi bedenlerine uygun kıyafetleri özgürce seçerek alabiliyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler gibi farklı kesimlerden her gün binlerce kişiye ulaşan bu projeler, ağırlıklı olarak devam edecek.

Türk Kızılay, 157 yıllık deneyimini geleceğe yönelik stratejik projeleriyle güçlendiriyor. Enteral beslenme, kan torbası üretimi ve plazmadan ilaç üretimi gibi vizyon projeleri ile sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Kızılay, insan sağlığını merkez alarak ülkemizin geleceğine güçlü katkılar sağlamayı sürdürüyor. Bu yenilikçi projelerle Kızılay, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yanında durmaya kararlılıkla devam ediyor.

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Türk Kızılay’ın başarılı olmasının altında, gönüllülerle beraber birçok bağışçının değerli katkıları bulunuyor. Her düzeyde sağlanan destek, Türk Kızılay’ın insani yardım çalışmalarını mümkün kılıyor ve iyilik hareketinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Yapılan bağışlar, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştiriyor ve daha geniş kitlelere ulaşılmasını sağlıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların desteklerine teşekkür ederek şunları aktarıyor: “Türk Kızılay olarak, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde bağışçı sayımızı ve bağış miktarımızı her yıl artırmamız, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu artışı sağlayan, ‘Hepimizin Kızılay’ı’ diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakâr gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.”