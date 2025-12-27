Türk Kızılay 3 Milyon Ünite Kan Bağışında Tarihi Eşiği Geçti

Türk Kızılay, 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefini gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, yıllık kan bağışında 3 milyon ünite seviyesine ilk defa ulaşıyor. 2024 yılında 2,7 milyon ünite olan bağış rakamı, 2025’te yaklaşık %10 artış gösterdi. Ulusal Güvenli Kan Temini Programı çerçevesinde, Türkiye genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekibin sahada görev yaptığı bildiriliyor. Toplanan kan bağışları, gerekli test süreçlerinin ardından bileşenlerine ayrılıp hastanelere ulaştırılıyor. Bu operasyon, ülke genelinde 1140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılıyor.

3 MİLYONUNCU BAĞIŞ

Gaziantep İslahiye’den yapılan 3 milyonuncu kan bağışı, 28 yaşındaki zabıt katibi Büşra Tokgöz tarafından gerçekleşti. Tokgöz’ün bu bağışı, kendisinin 11’inci kan bağışı olurken aynı zamanda bir kök hücre bağışçısı olduğu bilgisi de mevcut. Bağışın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Büşra Tokgöz’ü telefonla görüntülü olarak arayıp tebrik etti. Büşra Tokgöz’ün gerçekleştirdiği bağış, hem Gaziantep hem de İslahiye için önemli bir gurur kaynağı oldu.

KAN VERMEK KOLAY, ETKİSİ HAYAT KURTARICI

Bağışın, basit ama etkili bir yardım olduğu vurgusunu yapan Büşra Tokgöz, 11’inci bağışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Tokgöz, adliyede düzenlenen kan bağışı organizasyonunu duyduğunda bağış yapma kararı aldığını dile getirdi. Bağış sırasında, Türkiye genelinde bu yıl gerçekleştirilen 3 milyonuncu ünite kan bağışının kendisine denk gelmesi, Tokgöz için sürpriz oldu. Bu anlamlı ana tanıklık etmekten ve ödüllendirilmekten duyduğu memnuniyeti de aktaran Tokgöz, kan vermenin zor olmadığını vurgulayarak tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.