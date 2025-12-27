Türk Kızılay Üç Milyon Ünite Kan Bağışında Rekor Kırdı

Türk Kızılay, 2025 yılı içinde 3 milyon ünite kan bağışı hedefini gerçekleştirerek önemli bir başarı elde etti. Ülkemizde yıllık bazda ilk kez 3 milyon ünite seviyesine ulaşıldı. 2024’teki 2,7 milyon ünite bağış miktarı, 2025’te yaklaşık %10 artış gösterdi. Ulusal Güvenli Kan Temini Programı çerçevesinde, Türkiye genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekip aktif olarak görev yapıyor. Toplanan kan bağışları, gerekli test aşamalarından geçirildikten sonra bileşenlerine ayrılarak hastanelere aktarılıyor. Bu sistemle, ülke genelindeki 1140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı karşılanmış oluyor.

3 MİLYONUNCU BAĞIŞ

Gaziantep İslahiye’de, 3 milyonuncu kan bağışını 28 yaşındaki zabıt katibi Büşra Tokgöz gerçekleştirdi. Tokgöz’ün bu bağışı, 11’inci kez kan vermesi anlamına geliyor ve kendisinin aynı zamanda bir kök hücre bağışçısı olduğu da belirtildi. Bağışın ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Büşra Tokgöz’ü telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Tokgöz’ün yaptığı bu bağış, Gaziantep ve İslahiye için büyük bir gurur kaynağı haline geldi.

KAN VERMEK KOLAY, ETKİSİ HAYAT KURTARICI

Büşra Tokgöz, kan bağışının basit ama etkili bir yardım olduğunu vurgulayarak, 11’inci kez bağış yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Adliyede düzenlenen kan bağışı organizasyonunu duyduğunda hemen bağış yapmaya karar verdiğini ifade eden Tokgöz, bu yıl gerçekleştirilen 3 milyonuncu ünite kan bağışının kendisine denk geldiğini öğrenmenin sürpriz olduğunu dile getirdi. Bu anlamlı ana tanıklık etmekten ve ödüllendirilmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Tokgöz, kan vermenin zor olmadığını belirterek tüm vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya teşvik etti.