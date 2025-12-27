Tutuklu Sanıklardan Üçü Tahliye Edildi

tutuklu-saniklardan-ucu-tahliye-edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile birlikte yargılanan altı tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekilerin katılımıyla avukatların taleplerini dinledi. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 1,5 saat ara verme kararı aldı.

ARADA AÇIKLANAN KARAR

Ara kararını bildiren mahkeme, tutuklu olan üç sanığın tahliye edilmesine hükmetti. Tahliye olan sanıklar arasında doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı yer aldı. Bu sanıklar hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

TUTUKLU SANIKLARIN DURUMU

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar için adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da karar verirken, diğer tutuklu on sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Mart 2026’ya erteledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

