Türk Lirası Desteği Artıyor

TÜRK LİRASI DESTEKLEME ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelere göre, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarılırken, döviz dönüşüm desteği de yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YÜKSELTİLDİ

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle tüzel kişi mevduat için Türk lirası payı hedefi yeniden yürürlüğe girdi. Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerindeki zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları da yükseltildi.

TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Lirası’na geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Yeni düzenlemeler şöyle sıralandı: Yabancı para mevduatlara yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yöntemi değiştirildi. Ayrıca, tüzel kişi Türk lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi. Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikler doğrultusunda ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlendi. Firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik amacıyla uygulanan döviz dönüşüm desteği de 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3’e çıkarıldı.

Son dönemlerde yabancı para mevduat artışları, genellikle ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.