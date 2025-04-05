Türk Lirası İle Dış Ticaret Büyüdü

TÜRKİYE YERLİ PARA İLE DIŞ TİCARETTE BÜYÜME KAYDEDİYOR

Türkiye, yerli para birimiyle dış ticaretini güçlendirmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mart ayında 23,4 milyar dolarla son yılların en yüksek ikinci ihracat değerine ulaşıldı. Türk Lirasıyla yapılan dış ticaret ise yılın ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 30,1 artarak 334 milyar 820 milyon liraya yükseldi. Aylık verilerde üç ay üst üste artış dikkat çekiyor.

OCAK AYINDA TÜRK LİRASI İLE İHRACATTA ARTIŞ

Ocak ayında Türk Lirasıyla ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artışla 26 milyar 324 milyon liraya ulaştı. İthalatta ise yüzde 47,2’lik büyüme ile 70 milyar 319 milyon lira kaydedildi. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 643 milyon liraya çıktı.

ŞUBAT AYINDA TL İLE DIŞ TİCARETTE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Şubat ayında da Türk Lirasıyla dış ticaret büyümeye devam etti. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 28 milyar 276 milyon lira olurken, ithalat yüzde 19,2 artışla 84 milyar 19 milyon liraya ulaştı. Şubat ayındaki toplam dış ticaret hacmi 112 milyar 294 milyon lirayı aştı.

MART AYINDA TL İLE İHRACAT REKOR SEVİYEDE

Mart ayında Türk Lirasıyla ihracat, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 artışla 30 milyar 538 milyon liraya yükseldi. İthalatta ise yüzde 45,1’lik büyüme ile 95 milyar 346 milyon lira kaydedildi. Böylece mart ayında Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi 125 milyar 883 milyon lirayı geçti.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE TL İLE DIŞ TİCARETTE ÖNEMLİ ARTIŞ

2025 yılının ilk üç ayında Türk Lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 85 milyar 137 milyon liraya çıktı. İthalat ise yüzde 35,7 büyüme ile 249 milyar 683 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde toplam dış ticaret hacmi yüzde 30,1 artışla 334 milyar 820 milyon liraya ulaştı.

164 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT YAPILDI

Mart ayında 164 ülkeye Türk Lirasıyla ihracat gerçekleştirildi. Toplamda 37 bin 662 firma, dış satım işlemlerinde yerli para birimini tercih etti. Bu durum, Türk Lirasının uluslararası ticaretteki kullanımının giderek yaygınlaştığını gösteriyor.