Türk Milli Takımı Tartışması Almanya’da Gündemde

SON DÖNEMDEKİ MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ

Almanya’da Türk futbolcuların milli takım seçimleri gündemdeki tartışmaları artırıyor. Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın birlikte yer aldığı fotoğraf ön plana çıkarılırken, Türk asıllı profesyonel futbolcuların milli takım tercihleri üzerinde duruldu. “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” ifadesiyle, Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi oyuncuların Almanya Milli Takımı’nı tercih ettiği belirtiliyor. Özellikle Mesut Özil’in 100’e yakın maça çıkarak Almanya formasıyla efsaneleştiğinin altı çiziliyor.

TÜRKİYE’NİN İKNA GİRİŞİMLERİ

Türk futbol yöneticileri, milli takım ve Türk futbolunun genel gelişmesi adına, Türk kökenli oyuncuları Türkiye’ye kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu çabaların bir örneği olarak, Salih Özcan’ın Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen, ailesiyle yaptığı uzun görüşmeler neticesinde Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etmesi gösteriliyor. Ayrıca, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Altıntop kardeşler gibi Almanya doğumlu futbolcuların Türkiye Milli Takımı’nda yer aldığı da hatırlatılıyor.

KÖKENLERİNE BAĞLILIK DUYGUSU

Son yıllarda Almanya’da doğmuş ve büyümüş Türk kökenli futbolcuların kendilerini Türk kökenlerine daha bağlı hissettikleri ifade ediliyor. Yeni neslin Türk milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerini tercih etmeye başladığı vurgulanıyor. Örnek olarak, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısından çıkan Can Uzun’nun Türkiye’yi tercih ettiği öne sürülüyor.

2014 yılında FIFA’nın milli takım sıralamasında Almanya birinci, Türkiye ise 32’inci sıradayken, 2025’te Almanya’nın 10’uncu sıraya düştüğü, Türkiye’nin ise 28’inci sıraya yükseldiği aktarılıyor.