Türk Oyuncuların Milli Takım Tercihleri Değişiyor!

TÜRK FUTBOLCUSUNUN MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Almanya’da Türk futbolcuların milli takım tercihlerine yönelik son gelişmeler yeni tartışmaları gündeme getiriyor. Mesut Özil ve Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın birlikte yer aldığı fotoğrafın manşetten verildiği haberde, Türk asıllı profesyonel futbolcuların milli takım seçimleri derinlemesine ele alındı. “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti” ifadesiyle, Mesut Özil’in 100’e yakın maçta Almanya forması giyerek gösterdiği başarıya vurgu yapıldı.

TÜRKİYE’NİN İKNA ÇABALARI ÖNE ÇIKIYOR

Haber, Türk futbol yöneticilerinin milli takım ve genel olarak Türk futbolunun gelişmesi için Türk kökenli oyuncuları ülkelerine kazandırmak adına yoğun çaba harcadığını belirtiyor. Bu kapsamda, Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanan Salih Özcan’ın, ailesiyle gerçekleştirdiği uzun görüşmeler sonrasında Türkiye A Milli Takımı’nı seçmesi örnek gösterildi. Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin gibi Almanya doğumlu oyuncuların da Türkiye Milli Takımı’nda forma giydiği hatırlatıldı.

TÜRK KÖKENLERİNE DAHA YAKINLAŞMA

Son yıllarda Almanya’da doğan Türk kökenli futbolcuların, geçmişe nazaran kendilerini Türk kökenlerine daha bağlı hissetmeleri dikkat çekiyor. Yeni neslin Türk milli takımlarının değişik yaş kategorilerini tercih ettikleri kaydedilirken, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısından çıkan Can Uzun’un Türkiye’yi seçtiği belirtiliyor.

2014 yılında FIFA’nın Milli Takım sıralamasında Almanya birinci sıradayken Türkiye 32’nci sıradaydı. Ancak 2025 yılı itibarıyla Almanya 10’uncu sıraya gerilerken Türkiye 28’inci sıraya yükseldi. Bu değişim, Türk futbolunun yükselişine dair önemli bir gösterge oluşturuyor.