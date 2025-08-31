Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alan Çözüm Grup Tekstil, LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı ve Oxxo gibi tanınmış markalara üretim yapıyor. Şirket, mali sıkıntılar sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu. Bu durum, yalnızca ünlü markaları değil, aynı zamanda asker ve polis teşkilatına özel kıyafetler üreten tekstil devinin geleceği hakkında da ciddi endişelere neden oldu.

KARAR SÜREÇLERİ BAŞLIYOR

4 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan firma, aylık 160 bin parça kapasiteye ulaşıyor. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için özel tasarım kıyafetler ürettiği bilinen şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu karar çerçevesinde, konkordatonun başarıyla sonuçlanması için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. Şirketin yönetim ve karar alma süreçleri, komiser onayına tabi hale getirildi.

ALACAKLIYA İTİRAZ HAKKI

Konkordato davasının duruşmasının 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı bilgisi verildi. Alacaklıların bu karara itiraz etme hakkı ise 7 gün içinde geçerli olacak. Tekstil sektöründeki bu gelişmeler, hem sektörel dinamikler hem de Çözüm Grup Tekstil’in durumu açısından dikkatle izleniyor.