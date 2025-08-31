Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

ÇÖZÜM GRUP TEKSTİL KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Türkiye’nin tanınmış tekstil üreticileri arasında yer alan Çözüm Grup Tekstil, ünlü markalara üretim yaparak dikkat çekiyor. LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı ve Oxxo gibi büyük isimlerin yanı sıra, asker ve polis teşkilatına özel kıyafetler de hazırlayan firma, konkordato başvurusunda bulundu. Bu durum, tekstil sektörü üzerinde önemli bir etki yaratarak büyük bir yankı uyandırdı. Şirketin, bir süredir yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi ve Çözüm Grup Tekstil’in geleceğiyle ilgili endişeler artıyor.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Dört bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan Çözüm Grup Tekstil’in aylık üretim kapasitesinin 160 bin parça olduğu belirtildi. Firma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için özel tasarım kıyafetler ürettiği biliniyor. Mahkeme, firma hakkında üç aylık geçici mühlet kararı alırken, konkordatonun başarısının değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik bir komiser heyeti atandı. Bu süreçte, şirketin tüm yönetim ve karar alma işlemlerinin komiser onayına bağlı olduğu açıklandı.

DAVA DURUŞMASI 21 KASIM’DA YAPILACAK

Konkordato talebiyle ilgili duruşmanın, 21 Kasım 2025 tarihinde yapılması bekleniyor. Alacaklıların, mahkeme kararına itiraz etmek için 7 gün süreleri olduğu ifade edildi. Bu durum, firmanın mali sağlığını ve geleceğini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.