Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

ŞİRKETİN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında bulunan ve LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi tanınmış markalara üretim yapan Çözüm Grup Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Sadece ünlü markalara değil, aynı zamanda asker ve polis teşkilatına özel kıyafetler üreten bu tekstil devinin konkordato talebi, sektörde büyük yankı yarattı. Şirketin mali sıkıntılar nedeniyle bu adımı attığı öğrenildi ve akıbeti merak konusu oldu.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE MAHKEME KARARI

4 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan bu tekstil devinin, aylık 160 bin parça üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için özel tasarımlar üreten firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, konkordatonun başarısının değerlendirilmesi için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atandı. Şirketin tüm yönetim ve karar alma süreçleri, komiser onayına bağlandı.

DURUŞMA TARİHİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Konuyla ilgili davanın duruşması 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alacaklıların ise bu karara itiraz etme hakları bulunuyor ve itiraz sürecinin 7 gün içinde yapılması gerekiyor. Bu gelişmelerin, sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.