Türk Telekom, GAMEON Kasası Geri Döndü

OYUN DÜNYASINA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom, oyun alanındaki yatırımlarını geri planda bırakmadan devam ettiriyor. Oyun deneyimini internet altyapısı ile özel kampanyalarla daha da güçlendiren GAMEON markası, PUBG: BATTLEGROUNDS tutkunlarını mutlu edecek bir gelişmeyi duyuruyor: GAMEON Kasası geri geldi.

ÜCRETSİZ GAMEON KASASI İLE OYUNCULARA DOLU DOLU İÇERİK

GAMEON Kasası, oyunculara her ay ücretsiz olarak sunuluyor ve bu kasa, yaklaşık 780 TL değerindeki içerikleri içinde barındırıyor. PUBG yayıncısı Krafton ile yapılan iş birliği sayesinde oyuncular, bu özel kasaya erişerek hem tarzlarını yansıtıyor hem de oyun içinde avantajlar elde ediyor. Kasayla gelen Adventure Set, pantolon, ceket, bucket şapka ve ayakkabı gibi öğeleri içeriyor. Ayrıca, oyuncular PUBG evreninde kullanabilecekleri G-COIN hediyelerini de kazanıyor.

KAZANMAK İÇİN SMS YETERLİ

GAMEON kullanıcıları, kasayı alabilmek için “PUBG TCKN” yazarak 6262’ye SMS göndererek her ay bir kez ücretsiz erişim bulabiliyor. Bu kampanya ile Türk Telekom, oyun deneyimini artırmanın yanı sıra genç kullanıcıların dijital dünyadaki varlıklarını da destekliyor. GAMEON, sadece içerik sağlamakla kalmıyor; 1000 Mbps’e kadar fiber internet, 7/24 destek ve oyun performansını geliştiren altyapısıyla oyunculara eksiksiz bir deneyim sunuyor.